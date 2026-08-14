Про це повідомив представник Уповноваженої із захисту державної мови Ігор Спірідонов у фейсбуці.

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Епізод зафіксували наприкінці липня цього року.

Під час телефонної розмови з громадянкою з питань реєстрації звернення та документообігу працівниця застосовувала недержавну (російську) мову, а також зверталася нею до колеги,

– уточнив Спірідонов.

І додав, що розмова була належним чином зафіксована громадянкою та надіслана на адресу Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови.

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Представник Уповноваженої із захисту державної мови при цьому нагадав, що робочою мовою діяльності підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності, зокрема мовою робочого спілкування, є державна мова.

Застосування мови держави-агресора замість державної під час виконання службових обов'язків у закладах освіти, зокрема вищої, є принципово неприпустимим і становить порушення встановлених законом вимог,

– резюмував він.

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