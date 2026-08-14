Об этом сообщил представитель Уполномоченного по защите государственного языка Игорь Спиридонов в фейсбуке.
За что наказали сотрудницу вуза
Инцидент был зафиксирован в конце июля этого года.
Во время телефонного разговора с гражданкой по вопросам регистрации обращения и документооборота сотрудница использовала негосударственный (русский) язык, а также обращалась на нем к коллеге,
– уточнил Спиридонов.
И добавил, что разговор был надлежащим образом зафиксирован гражданкой и отправлен в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
"Оптіма" запрошує на безоплатний вебінар! Плануєте змінити школу або розглядаєте дистанційне навчання? 18 серпня о 19:00 представники "Оптіми" розкажуть, як навчаються учні, як організований освітній процес, із чого почати вступ. Реєстрація – за посиланням.
Представитель Уполномоченного по защите государственного языка при этом напомнил, что рабочим языком деятельности предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности, в частности языком рабочего общения, является государственный язык.
Использование языка государства-агрессора вместо государственного при исполнении служебных обязанностей в учебных заведениях, в частности высших, является принципиально недопустимым и представляет собой нарушение установленных законом требований,
– резюмировал он.
На каком языке нельзя общаться в школьных чатах
- В школах Украины педагоги должны использовать государственный язык не только во время уроков, но и во время перерывов и воспитательных мероприятий. Также – в рамках прочего общения в ходе образовательного процесса, сообщают в Управлении Уполномоченного по защите государственного языка.
- Родители являются участниками образовательного процесса, а переписка с учителями и администрацией по вопросам организации обучения, по словам Уполномоченной, не относится к частному общению. Поэтому официальное общение в классных и рабочих чатах, касающееся обучения и организации образовательного процесса, должно вестись на государственном языке.
- Это не касается сферы частного общения.