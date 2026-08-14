Об этом сообщил представитель Уполномоченного по защите государственного языка Игорь Спиридонов в фейсбуке.

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Инцидент был зафиксирован в конце июля этого года.

Во время телефонного разговора с гражданкой по вопросам регистрации обращения и документооборота сотрудница использовала негосударственный (русский) язык, а также обращалась на нем к коллеге,

– уточнил Спиридонов.

И добавил, что разговор был надлежащим образом зафиксирован гражданкой и отправлен в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка.

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Представитель Уполномоченного по защите государственного языка при этом напомнил, что рабочим языком деятельности предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности, в частности языком рабочего общения, является государственный язык.

Использование языка государства-агрессора вместо государственного при исполнении служебных обязанностей в учебных заведениях, в частности высших, является принципиально недопустимым и представляет собой нарушение установленных законом требований,

– резюмировал он.

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