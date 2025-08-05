В течение первой половины 2025 года секретариат языкового омбудсмена осуществил 656 мероприятий государственного контроля по использованию украинского языка. Уже завершили более полутысячи проверок.

Наибольшее количество нарушений языкового закона за этот период обнаружили в Киеве, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы Уполномоченного по защите государственного языка.

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Где больше всего нарушают языковой закон?

По результатам проверок зафиксировали 524 нарушения, составили 388 протоколов об административных правонарушениях и предоставили 136 предупреждений.

Чаще всего нарушали языковой закон в таких сферах:

пользовательские интерфейсы – 36% нарушений от общего количества (статья 27 языкового закона);

обслуживание потребителей – 26% (статья 30);

информация для общего ознакомления – 22% (статья 28).

Интересно! Языковой омбудсмен Елена Ивановская заявила о необходимости законодательного запрета публичного исполнения песен на русском языке в Украине.

Также в первом полугодии 2025 года к Уполномоченному по защите государственного языка поступило 1410 обращений от граждан. Это на 348 больше чем за аналогичный период прошлого года.

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