В Киеве учительница включила на уроке мультфильм на русском языке: наказали ли ее
В Киеве учительница одного из лицеев включила ученикам мультфильм с русским озвучением. Инцидент произошел на уроке в первом классе.
Ее оштрафовали за нарушение законодательства о языке, сообщила Уполномоченная по защите государственного языка. Сумма штрафа – 3400 гривен.
Что известно о ситуации
Представитель омбудсмена Игорь Спиридонов рассказал, что жалобу получил от отца одного из учеников – ветерана российско-украинской войны.
Учительница признала нарушение. Однако она заявила, что использование мультфильма на русском языке преследовало "воспитательную цель". Говорит: звук "был приглушен", а ученики "не возражали".
В свою очередь Спиридонов подчеркнул, что такие объяснения неприемлемы, а поведение педагога недопустимо. Даже с "воспитательной целью".
Использование языка государства-агрессора, в частности в сфере образования, является грубым и недопустимым нарушением законодательства. Точно так же не может служить оправданием то, что дети "не были против". Это обязанность учебного заведения, администрации и педагогических работников – обеспечить образовательный процесс на государственном языке,
– заявил он.
В результате учительница получила штраф в размере 3400 гривен. Она оплатила его в тот же день.
Спиридонов при этом отметил, что этот штраф является четким сигналом того, что в сфере образования не будет легкомысленного отношения к нарушениям языкового законодательства. В частности сейчас, когда украинские дети живут и учатся в условиях войны, развязанной Россией.
Как решить языковой вопрос в школах
- Языковой вопрос, в частности использование русского языка в учебных заведениях, часто вызывает немало споров. Некоторые родители говорят, что не стоит запрещать детям общаться на этом языке, потому что они слышат его дома.
- Алена Рутковская – учительница английского языка, доктор философии – в интервью 24 Каналу рассказала, как бороться с этой проблемой. Педагог отмечает, что языковой вопрос очень сложен.
- Мы в учебном заведении считаем, что очень важно придерживаться позиции мягкой, плавной украинизации. Если оказывается давление – сразу возникает сопротивление. Это должен быть осознанный выбор.