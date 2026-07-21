Ее оштрафовали за нарушение законодательства о языке, сообщила Уполномоченная по защите государственного языка. Сумма штрафа – 3400 гривен.

Что известно о ситуации

Представитель омбудсмена Игорь Спиридонов рассказал, что жалобу получил от отца одного из учеников – ветерана российско-украинской войны.

Учительница признала нарушение. Однако она заявила, что использование мультфильма на русском языке преследовало "воспитательную цель". Говорит: звук "был приглушен", а ученики "не возражали".

В свою очередь Спиридонов подчеркнул, что такие объяснения неприемлемы, а поведение педагога недопустимо. Даже с "воспитательной целью".

Использование языка государства-агрессора, в частности в сфере образования, является грубым и недопустимым нарушением законодательства. Точно так же не может служить оправданием то, что дети "не были против". Это обязанность учебного заведения, администрации и педагогических работников – обеспечить образовательный процесс на государственном языке,

– заявил он.

В результате учительница получила штраф в размере 3400 гривен. Она оплатила его в тот же день.

Спиридонов при этом отметил, что этот штраф является четким сигналом того, что в сфере образования не будет легкомысленного отношения к нарушениям языкового законодательства. В частности сейчас, когда украинские дети живут и учатся в условиях войны, развязанной Россией.

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