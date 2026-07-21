Її оштрафували за порушення мовного законодавства, повідомила Уповноважена із захисту державної мови. Сума штрафу – 3400 гривень.

Що відомо про ситуацію

Представник омбудсменки Ігор Спірідонов розповів, що скаргу отримав від батька одного з учнів – ветерана російсько-української війни.

Вчителька визнала порушення. Однак вона заявила, що використання мультфільму російською мовою мало "виховну мету". Каже: звук "був приглушений", а учні "не заперечували".

Натомість Спірідонов наголосив, що такі пояснення є неприйнятними, а поведінка педагога неприпустима. Навіть з "виховною метою".

Використання мови держави-агресора, зокрема в освіті, є грубим та неприпустимим порушенням законодавства. Так само не може бути виправданням те, що діти "не були проти". Це обов'язок закладу освіти, адміністрації та педагогічних працівників – забезпечити освітній процес державною мовою,

– заявив він.

Внаслідок цього вчителька отримала штраф у розмірі 3400 гривень Сплатила його того самого дня.

Спірідонов при цьому зазначив, що цей штраф є чітким сигналом того, що у сфері освіти не буде легковажного ставлення до порушень мовного законодавства. Зокрема зараз, коли українські діти живуть і навчаються в умовах війни, розв'язаної Росією.

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