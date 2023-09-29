В какой области Украины больше всего нарушают языковой закон в вузах
Источник:Суспильное
Одесская область возглавила антирейтинг по несоблюдению использования государственного языка в вузах Украины. Сотрудники ЗВО в этом регионе часто используют русский.
Представительница уполномоченного по защите государственного языка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк рассказала о проведенных мерах госконтроля.
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В какой области Украины больше всего нарушают языковой закон в ЗВО
Витко-Присяжнюк также заявила о составлении нескольких административных протоколов за такие нарушения.
Все эти преподаватели, с которыми я общалась, прекрасно владеют украинским языком. Преподаватели часто апеллируют к тому, что их студенты спрашивали или они всегда так преподавали. В основном такие случаи фиксировались студентами на видео во время дистанционного обучения, к нам присылали целые лекции,
– отметила уполномоченная.
Также она рассказала, что Одесса стабильно – в тройке лидеров по поводу нарушения языкового законодательства. Чаще всего эти обращения касаются сферы обслуживания. Также – языки интернет-ресурсов, рекламы и информации для общего ознакомления.
Что предусматривает языковой закон
16 июля 2019 вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Согласно документу, украинский язык является обязательным для органов государственной власти и публичных сфер.
Закон гарантирует, что каждый человек в Украине может получать информацию и услуги на украинском языке.
В частности, для педагогов на работе использование украинского языка обязательно.
Источник: DW