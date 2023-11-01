Экзамен на определение уровня владения государственным языком изменят

В Украине изменяют порядок проведения экзаменов на определение уровня владения государственным языком. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком" согласовало на днях правительство. При этом учло рекомендации Уполномоченного Тараса Кременя о возвращении к экзамену написания текста на определенную тему.

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В Украине изменяют порядок проведения экзаменов на владение государственным языком

Языковой омбудсмен заявил: эти изменения существенно улучшат возможность определить уровень владения государственным языком кандидатов в госслужащие. Главное – эффективность и объективность проведения экзаменов.

Так, документ расширил диапазон испытательных заданий: к тестам добавили написание текста на определенную тему. Также увеличивают оптимальное время продолжительности экзаменов. Устная часть остается без изменений – монологическое выражение.

Креминь также рассказал, что лица, которые должны владеть государственным языком и использовать его на работе, теперь будут сдавать вышеупомянутый экзамен не 30, а 60 минут.

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Если человек хочет получить украинский паспорт, он должен подтвердить свой уровень владения украинским языком уже в пределах 150 минут, а не 120.

Устная и письменная части экзамена будут проходить в форме анонимного компьютерного онлайн-экзамена.

Напомним, что Тарас Креминь рассказал, почему украинские военные должны знать английский. Об этом читайте по ссылке.