Відповідну постанову "Про внесення змін до Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою" погодив днями уряд. При цьому врахував рекомендації Уповноваженого Тараса Кременя щодо повернення до іспиту написання тексту на визначену тему.

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В Україні змінюють порядок проведення іспитів на володіння державною мовою

Мовний омбудсмен заявив: ці зміни суттєво покращать можливість визначити рівень володіння державною мовою кандидатів у держслужбовці. Головне – ефективність та об'єктивність проведення іспитів.

Так, документ розширив діапазон іспитових завдань: до тестів додали написання тексту на визначену тему. Також збільшують оптимальний час тривалості іспитів. Усна частина залишається без змін – монологічне висловлювання.

Кремінь також розповів, що особи, які мають володіти державною мовою і використовувати її на роботі, тепер складатимуть вищезгаданий іспит не 30, а 60 хвилин.

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Якщо людина хоче отримати український паспорт, має підтвердити свій рівень володіння українською мовою вже у межах 150 хвилин, а не 120.

Усна та письмова частини іспиту відбуватимуться у формі анонімного комп'ютерного онлайн-іспиту.

Нагадаємо, що Тарас Кремінь розповів, чому українські військові мають знати англійську мову. Про це читайте за посиланням.