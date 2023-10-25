На цьому наголосив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Також він розповів, чи загрожує англійська мова українській.
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Чому українські військові мають знати англійську мову
Кремінь уточнив: ATACMS не має інструкції українською мовою, тож навчання наших воїнів із використання авіаобладнання, дронів, морських суден відбувається англійською.
Багато моїх друзів пройшли вишкіл за кордоном за різними напрямками. Традиційно – переклад українською здійснюється або не здійснюється, зважаючи на рівень підготовки офіцерського складу,
– розповів мовний омбудсмен.
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Чи загрожує англійська мова українській
Кремінь також зауважив, що на сьогодні в Україні спостерігаємо засилля англійської мови.
Флешмоби, стендапи, воркшопи, інсталяції, модератори, фешн-акції… Невже в сучасному словнику української мови немає відповідників?
– запитав він.
Це, за словами мовного омбудсмена, стосується і мовної культури громадянина України, і якості викладання української мови у закладах освіти, і самого мовного середовища, яке мусить спонукати до кращих мовних практик.