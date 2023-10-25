Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Также он рассказал, угрожает ли английский язык украинскому.

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Почему украинские военные должны знать английский язык

Креминь уточнил: ATACMS не имеет инструкции на украинском языке, поэтому обучение наших воинов по использованию авиаоборудования, дронов, морских судов проходит на английском.

Многие мои друзья прошли обучение за границей по разным направлениям. Традиционно – перевод на украинский осуществляется или не осуществляется, учитывая уровень подготовки офицерского состава,

– рассказал языковой омбудсмен.

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Угрожает ли английский язык украинскому

Креминь также отметил, что сегодня в Украине наблюдаем засилье английского языка.

Флешмобы, стендапы, воркшопы, инсталляции, модераторы, фэшн-акции… Неужели в современном словаре украинского языка нет соответствий?

– спросил он.

Это, по словам языкового омбудсмена, касается и языковой культуры гражданина Украины, и качества преподавания украинского языка в учебных заведениях, и самой языковой среды, которую должно побуждать к лучшим языковым практикам.