Школы и садики не должны оставаться без электроэнергии, – нардеп обратился к правительству

Отключение электроэнергии влияет на качество образовательного процесса. С предложениями решения проблемы обратился депутат Верховной Рады к премьер-министру Украины.

Без электроснабжения во время плановых отключений электроэнергии остаются образовательные учреждения, что влияет на преподавание, питания и безопасное пребывание в укрытиях детей. Обращение к премьер-министру Украины с предложениями опубликовал в своем фейсбуке депутат Верховной Рады Роман Грищук, пишет 24 Канал.

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Депутат призывает обеспечить учебные заведения электроэнергией

Народный депутат, член образовательного парламентского комитета Роман Грищук, комментируя депутатское обращение отметил, что школы и детские сады не должны оставаться в темноте во время отключения электроснабжения.

Важным шагом в решении этого вопроса является включение учебных заведений в перечень объектов критической инфраструктуры.

Сейчас учреждения дошкольного, среднего и внешкольного образования не включены в критическую инфраструктуру. Темнеет рано, садики работают до 6 – 7, есть группы продленного дня в школах, есть обучение во вторую и третью смены,

– отмечает Грищук.

Это важное решение, поскольку без света учебные заведения не могут выполнять следующие задачи:

освещать укрытия и безопасно в них находиться,

организовывать на должном уровне обучение оффлайн,

предоставлять бесплатное питание в школах,

этот вопрос влияет и на выезд или оставление детей в Украине.

Ситуация критическая. Школы и садики не должны оставаться без электроэнергии",

– сообщил депутат.

Предлагает длинные отключения для бытовых потребителей или большие закупки электроэнергии за рубежом, но дети должны учиться со светом. Соответствующее депутатское обращение Роман Грищук написал к премьер-министру Украины.

Важно! По данным Министерства образования и науки по состоянию на начало августа более 80% украинских школ имели генераторы, а органы местного самоуправления продолжали их закупать.

Однако, в социальных сетях все чаще публикуются сообщения о том, что дети в школах вынуждены делать домашние задания с фонариками.