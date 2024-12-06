Без електропостачання під час планових відключень електроенергії залишаються освітні заклади, що впливає на викладання, харчування та безпечне перебування в укриттях дітей. Звернення до прем'єр-міністра України з пропозиціями опублікував у своєму фейсбуці депутат Верховної Ради Роман Грищук, пише 24 Канал.

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Депутат закликає забезпечити заклади освіти електроенергією

Народний депутат, член освітнього парламентського комітету Роман Грищук, коментуючи депутатське звернення наголосив, що школи і дитячі садки не мають залишатись в темряві під час відключення електропостачання.

Важливим кроком у вирішенні цього питання є включення закладів освіти до переліку обʼєктів критичної інфраструктури.

Зараз заклади дошкільної, середньої і позашкільної освіти не включені в критичну інфраструктуру. Темніє рано, садочки працюють до 6 – 7, є групи продовженого дня в школах, є навчання в другу і третю зміни,

– зазначає Грищук.

Це важливе рішення, оскільки без світла заклади освіти не можуть виконувати наступні завдання:

освітлювати укриття і безпечно у них перебувати,

організовувати на належному рівні навчання офлайн,

надавати безоплатне харчування в школах,

це питання впливає і на виїзд чи залишення дітей в Україні.

Ситуація критична. Школи і садочки не повинні залишатись без електроенергії,

– повідомив депутат.

Пропонує довші відключення для побутових споживачів чи більші закупівлі електроенергії за кордоном, але діти мають навчатись зі світлом. Відповідне депутатське звернення Роман Грищук написав до прем'єр-міністра України.

Важливо! За даними Міністерства освіти і науки станом на початок серпня понад 80% українських шкіл мали генератори, а органи місцевого самоврядування продовжували їх закуповувати.

Однак, у соціальних мережах все частіше публікуються повідомлення про те, що діти в школах вимушені робити домашні завдання з ліхтариками.