"Каблуки" или "підбори": языковед рассказала, какое из этих слов правильное
- В современной украинском языке оба слова "підбори" и "каблуки" правильны и равнозначны.
- Слова "корки" и "обцаси" считаются диалектизмами, но зафиксированы в словарях и встречаются в разговорной речи.
В языковом быту мы часто сталкиваемся с выбором: говорить каблук или подбор. Оба слова как бы означают одно и то же, но чем же они отличаются?
Какое из слов правильное – каблук или підбор, рассказываем со ссылкой на объяснение языковеда Оли Багний.
Как правильно называть – "підбор" или "каблук"?
Многие девушки и женщины предпочитают обувь на высоком каблуке. В повседневной речи мы часто слышим два слова – "каблуки" и "підбори". Они обозначают одну и ту же деталь обуви, но возникает вопрос: какое слово является удельно украинским, а какое пришло извне?
Словарь русского языка (СУМ-11, СУМ-20) подает оба слова как синонимы, и объясняет:
- Підбори – " деревянная, кожаная или другая забойка на подошве обуви, поднимающий пятку": "Крутнулась [Наталья] озорно на высоком каблуке, аж длинное платье пошло звоном вокруг ее стройных ног". (Павел Загребельный).
- Каблук – "вертикальная подставка на нижней поверхности подошвы, что поднимает пятку выше уровня носка".
Слова имеют разное происхождение:
- Этимология слова "підбори" : происходит от глагола подбирать (в значении "подкладывать, подбивать"). В словаре Бориса Гринченко "подбор" подается как соответствие к русскому – каблук.
- Этимология слова "каблук" : заимствован из тюркских языков ( kabluk ), что происходит от арабского kab – "пята".
В современной норме оба слова правильные и равнозначные, однако стилистически "підбори" больше отвечает украинской языковой идентичности.
Любопытно! Это не единственный случай, когда два слова равнозначны при обозначении одного и того же. Другой очень распространенный пример: корзина и кошик, о, который мы писали раньше.
Впрочем, можно услышать еще одно слово – "корок", в значении каблук, потому что когда-то каблуки и подошву делали из пробки – коры пробкового ("коркового") дуба. Но учтите: все каблуки можно назвать корками, но не все "корки" – каблуки.
Кроме того, "підбори" можно встретить и в другом смысле – как набойку (набойку) на этот самый каблук: "зробіть мені підбори на каблуки".
Но это не все. В литературе вы встречали точно еще одно слово, даже в двух вариантах– "обцас /обчас", и это тоже каблуки, но заимствовано из польского языка. Если вы встречали слово, например, в произведениях Михаила Андрусяка или Михаила Стельмаха и не знали, то теперь все ясно:
- Нарешті чуємо гупання кованих обцасів – на подвір'ї, в сінях. (Михаил Андрусяк);
- Давид, тупцюючи, з жалем і насмішкою дивиться на своє розтоптане взуття, а потім так б'є обчасами в долівку, що здригається вся комірчина. (Михаил Стельмах);
- Міліціонер приклав руку до козирка, клацнув обчасами. (Николай Зарудный).
Слово "корки и обцаси" считаются диалектизмами, но зафиксированы в словарях и встречаются в разговорной речи.
Итак, в украинском языке можно употреблять и "каблуки", и "підбори". Выбор зависит от стиля речи: в художественном или публицистическом тексте лучше звучит "підбори" а в разговорной практике допустимы оба варианта.
Слово "каблук" имеет и другую коннотацию. "Каблуком" или "подкаблучником" называют мужчину, то ли шутливо, то ли пренебрежительно, который слушается свою супругу. Впрочем, многие мужчины не считают это чем-то унизительным, а даже признаются в этом и гордятся – это проявление уважения к женщине и признание, что в доме она главная – хранительница. Недавно, о своем отношении к жене и звание "подкаблучника" рассказал руководитель ОП Кирилл Буданов. И этим статусом даже гордится другой известный украинец – боксер Александр Усик, о его трепетном отношении к жене знают все.
Что интересного нужно знать о каблуках?
Каблуки были придуманы сначала не для женской красоты– а как практическое и необходимое усовершенствование мужской обуви. Знали о следующих фактах:
- Древний Египет : каблуки носили мясники, чтобы не ходить по крови животных.
- Персия (X– XI век): всадники использовали каблуки для фиксации ноги в стремени.
- XVI век: Франция : королева Екатерина Медичи заказала туфли на каблуках для свадьбы., основав моду среди женщин.
- XVII век Франция : Людовик XIV издал указ., что только придворные могли носить красные каблуки– символ власти и статуса.
- Мужчины первыми носили высокие каблуки, а женщины переняли их позже.
- Каблуки стали символом сопротивления. Во время Второй мировой войны французские женщины носили их, несмотря на запреты., демонстрируя неповиновение оккупантам.
- Дизайнер Кристиан Лубутен создал культовые красные подошвы, вдохновившись лаком для ногтей своей ассистентки.
- Есть даже законы против каблуков. В Греции запрещено носить каблуки выше 5 сантиметров в старинных достопримечательностях, чтобы не повредить мраморные полы.
- Самые высокие каблуки в мире– 79, 5 см (созданы в 2016 году дизайнером Ноем Страбороу).
- Исследования показали, что ношение каблуков может увеличивать выработку эстрогена.
Подборы разнятся по форме и высоте и имеют свои названия. Они могут быть плоскими (низкими) и широкими., высокими и объемными или высокими и тонкими. Самая популярная форма– шпилька. Раньше мы писали о разнице между шпилькой и булавкой.
Названия формы каблуков / ИИ
Чем выше и тоньше каблук, тем сложнее ходить в такой обуви. Обувь на каблуке делает ножку длиннее, стройнее, а ходу– соблазнительной. Если уметь на них ходить и правильно подобрать высоту. Лайфгаком для женщин, по правильному подбору высоты каблуков есть две формулы:
- Безопасная высота, которую советуют ортопеды: длина стопы в сантиметрах ÷ на 7. Например, 23÷7= 3, 3. Обувь с такой высотой каблука можно носить ежедневно.
- Оптимальная высота для человека вычисляется по другой формуле: (рост в сантиметрах ÷ на длину ног в сантиметрах и– 1, 61) х 10.
Поэтому, правильно в украинском языке можно говорить и "підбори", и "каблуки" но их происхождение разное. В словарях оба варианта подаются как нормативные.