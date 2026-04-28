"Каблуки" или "підбори": языковед рассказала, какое из этих слов правильное

В языковом быту мы часто сталкиваемся с выбором: говорить каблук или подбор. Оба слова как бы означают одно и то же, но чем же они отличаются?

Какое из слов правильное – каблук или підбор, рассказываем со ссылкой на объяснение языковеда Оли Багний.

Как правильно называть – "підбор" или "каблук"?

Многие девушки и женщины предпочитают обувь на высоком каблуке. В повседневной речи мы часто слышим два слова – "каблуки" и "підбори". Они обозначают одну и ту же деталь обуви, но возникает вопрос: какое слово является удельно украинским, а какое пришло извне?

Словарь русского языка (СУМ-11, СУМ-20) подает оба слова как синонимы, и объясняет:

Підбори – " деревянная, кожаная или другая забойка на подошве обуви, поднимающий пятку": "Крутнулась [Наталья] озорно на высоком каблуке, аж длинное платье пошло звоном вокруг ее стройных ног". (Павел Загребельный).

Каблук – "вертикальная подставка на нижней поверхности подошвы, что поднимает пятку выше уровня носка".

Слова имеют разное происхождение:

Этимология слова "підбори" : происходит от глагола подбирать (в значении "подкладывать, подбивать"). В словаре Бориса Гринченко "подбор" подается как соответствие к русскому – каблук .

: происходит от глагола (в значении "подкладывать, подбивать"). В словаре Бориса Гринченко "подбор" подается как соответствие к русскому – . Этимология слова "каблук" : заимствован из тюркских языков ( kabluk ), что происходит от арабского kab – "пята".

В современной норме оба слова правильные и равнозначные, однако стилистически "підбори" больше отвечает украинской языковой идентичности.

Любопытно! Это не единственный случай, когда два слова равнозначны при обозначении одного и того же. Другой очень распространенный пример: корзина и кошик, о, который мы писали раньше.

Впрочем, можно услышать еще одно слово – "корок", в значении каблук, потому что когда-то каблуки и подошву делали из пробки – коры пробкового ("коркового") дуба. Но учтите: все каблуки можно назвать корками, но не все "корки" – каблуки.

Кроме того, "підбори" можно встретить и в другом смысле – как набойку (набойку) на этот самый каблук: "зробіть мені підбори на каблуки".

Но это не все. В литературе вы встречали точно еще одно слово, даже в двух вариантах– "обцас /обчас", и это тоже каблуки, но заимствовано из польского языка. Если вы встречали слово, например, в произведениях Михаила Андрусяка или Михаила Стельмаха и не знали, то теперь все ясно:

Нарешті чуємо гупання кованих обцасів – на подвір'ї, в сінях. (Михаил Андрусяк);

Давид, тупцюючи, з жалем і насмішкою дивиться на своє розтоптане взуття, а потім так б'є обчасами в долівку, що здригається вся комірчина. (Михаил Стельмах);

Міліціонер приклав руку до козирка, клацнув обчасами. (Николай Зарудный).

Слово "корки и обцаси" считаются диалектизмами, но зафиксированы в словарях и встречаются в разговорной речи.

Итак, в украинском языке можно употреблять и "каблуки", и "підбори". Выбор зависит от стиля речи: в художественном или публицистическом тексте лучше звучит "підбори" а в разговорной практике допустимы оба варианта.

Слово "каблук" имеет и другую коннотацию. "Каблуком" или "подкаблучником" называют мужчину, то ли шутливо, то ли пренебрежительно, который слушается свою супругу. Впрочем, многие мужчины не считают это чем-то унизительным, а даже признаются в этом и гордятся – это проявление уважения к женщине и признание, что в доме она главная – хранительница. Недавно, о своем отношении к жене и звание "подкаблучника" рассказал руководитель ОП Кирилл Буданов. И этим статусом даже гордится другой известный украинец – боксер Александр Усик, о его трепетном отношении к жене знают все.

Что интересного нужно знать о каблуках?

Каблуки были придуманы сначала не для женской красоты– а как практическое и необходимое усовершенствование мужской обуви. Знали о следующих фактах:

Древний Египет : каблуки носили мясники, чтобы не ходить по крови животных.

: каблуки носили мясники, чтобы не ходить по крови животных. Персия (X– XI век): всадники использовали каблуки для фиксации ноги в стремени.

всадники использовали каблуки для фиксации ноги в стремени. XVI век: Франция : королева Екатерина Медичи заказала туфли на каблуках для свадьбы., основав моду среди женщин.

: королева Екатерина Медичи заказала туфли на каблуках для свадьбы., основав моду среди женщин. XVII век Франция : Людовик XIV издал указ., что только придворные могли носить красные каблуки– символ власти и статуса.

: Людовик XIV издал указ., что только придворные могли носить красные каблуки– символ власти и статуса. Мужчины первыми носили высокие каблуки, а женщины переняли их позже.

Каблуки стали символом сопротивления. Во время Второй мировой войны французские женщины носили их, несмотря на запреты., демонстрируя неповиновение оккупантам.

Дизайнер Кристиан Лубутен создал культовые красные подошвы, вдохновившись лаком для ногтей своей ассистентки.

Есть даже законы против каблуков . В Греции запрещено носить каблуки выше 5 сантиметров в старинных достопримечательностях, чтобы не повредить мраморные полы.

В Греции запрещено носить каблуки выше 5 сантиметров в старинных достопримечательностях, чтобы не повредить мраморные полы. Самые высокие каблуки в мире– 79, 5 см (созданы в 2016 году дизайнером Ноем Страбороу).

Исследования показали, что ношение каблуков может увеличивать выработку эстрогена.

Подборы разнятся по форме и высоте и имеют свои названия. Они могут быть плоскими (низкими) и широкими., высокими и объемными или высокими и тонкими. Самая популярная форма– шпилька. Раньше мы писали о разнице между шпилькой и булавкой.

Названия формы каблуков / ИИ

Чем выше и тоньше каблук, тем сложнее ходить в такой обуви. Обувь на каблуке делает ножку длиннее, стройнее, а ходу– соблазнительной. Если уметь на них ходить и правильно подобрать высоту. Лайфгаком для женщин, по правильному подбору высоты каблуков есть две формулы:

Безопасная высота, которую советуют ортопеды: длина стопы в сантиметрах ÷ на 7. Например, 23÷7= 3, 3. Обувь с такой высотой каблука можно носить ежедневно. Оптимальная высота для человека вычисляется по другой формуле: (рост в сантиметрах ÷ на длину ног в сантиметрах и– 1, 61) х 10.

Поэтому, правильно в украинском языке можно говорить и "підбори", и "каблуки" но их происхождение разное. В словарях оба варианта подаются как нормативные.