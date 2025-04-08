Обновленные правила для аспирантов: что изменится при подготовке специалистов

Кабмин поддержал изменения в порядок подготовки аспирантов и докторантов. На что стоит обратить внимание поступающим.

Государство стремится улучшить качество подготовки специалистов, а потому постоянно меняет и совершенствует условия подготовки. Что изменится в 2025 году рассказывает 24 Канал.

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Что изменится для аспирантов

Правительство поддержало изменения в Порядок подготовки аспирантов и докторантов, чтобы повысить качество обучения и унифицировать требования.

Важным компонентом подготовки специалиста является знание иностранного языка. Именно на этот аспект постепенно смещался фокус. Но не игнорируется уровень знания родного языка.

Поэтому для аспирантов будет введен итоговый зачет по языкам. В 3-м году аспирантуры обязательно будет сдаваться государственный зачет по украинскому и иностранному языкам для академических целей. Его проведут с использованием технологий внешнего независимого оценивания.

Кроме того, для всех будет обязательный экзамен по-иностранному на поступлении. Отменяется норма, которая позволяла не сдавать вступительный экзамен по иностранному языку, если у поступающего был международный сертификат (TOEFL, IELTS, Cambridge и т.д.). Теперь независимо от сертификатов, все сдают экзамен.

Напомним, что нынешние экзамены в аспирантуру в Украине состоятся в две сессии: основная – с 7 до 28 июля, дополнительная – с 18 до 28 августа.