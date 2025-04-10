Забудьте про "июль" и запомните эти интересные и правильные названия месяца

Часто названиям разных месяцев украинцы могут "приписывать" суржиковые названия. Но такие люди понятия не имеют, какие интересные современные и древние названия имеют месяцы в украинском языке.

Поэтому сегодня забываем о "июль" и называем этот месяц правильно. В этом, как всегда, помогает 24 Канал.

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Как будет "июль" по-украински

Языковеды отмечают, что в украинском литературном языке долго не было единой системы наименований месяцев. Поэтому старые названия использовали параллельно с новыми.

А вот в книжном языке XIV – XV века предпочтение еще отдавали названиям древним. И только в конце XVI века. начала активно формироваться современная система названий месяцев.

Символично, что время цветения липы имеет прямое отношение к современному названию "липня". Поэтому не говорите на этот месяц "июль", потому что он, повторим, – "липень" (укр.).

Что интересно, в украинском языке активно употребляли параллельно с названием "липень" форму-дублет – "липець".

В результате уподобления морфологическому оформлению названий других месяцев (січень, березень, квітень (укр.)) лексема "липень" в начале XX века последовательно процветает не только в устной речи, но и в различных календарях. И впоследствии, обычно, как официальное украинское название месяца.

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Как в древности еще называли июль

Кроме официальных названий месяцев существовали и другие. Некоторые из них действуют и сейчас.

Так, июль еще называли "спекотень" (от слова "спека"), как отголосок различных хозяйственных работ или занятий в этот период – "сінокос", "косень" – на Закарпатье, "білень" – у гуцулов. Религиозное название июля – "єлевий, ильовець, илевей" (западноукраинские говоры) и "іллівець, ілльовик" (диалекты Слобожанщины). Эти названия были связаны с религиозным праздником пророка Ильи.

Также июль когда-то еще называли так:

білець;

дощовик;

грозовик.

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