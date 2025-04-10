Тож сьогодні забуваємо про "июль" і називаємо цей місяць правильно. У цьому, як завжди, допомагає 24 Канал.

До теми Як цікаво та правильно назвати "июнь" українською

Як буде "июль" по-українськи

Мовознавці зазначають, що в українській літературній мові довго не було єдиної системи найменувань місяців. Тож старі назви використовували паралельно з новими.

А от у книжній мові XIV – XV століття перевагу ще надавали назвам давнім. І лише наприкінці XVI століття. почала активно формуватися сучасна система назв місяців.

Символічно, що час цвітіння липи має прямий стосунок до сучасної назви липня. Тому не кажіть на цей місяць "июль", бо він, повторимоь, – "липень".

Що цікаво, в українській мові активно вживали паралельно з назвою "липень" форму-дублет – липець.

У результаті уподібнення до морфологічного оформлення назв інших місяців (січень, березень, квітень) лексема "липень" на початку XX століття послідовно процвітає не лише в усній мові, а й у різних календарях. І згодом, звичайно, як офіційна українська назва місяця.

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Як у давнину ще називали липень

Крім офіційних назв місяців існували й інші. Деякі з них чинні й зараз.

Так, липень ще називали спекотень (від слова спека), як відгомін різних господарських робіт або занять у цей період – сінокос, косень – на Закарпатті, білень – у гуцулів. Релігійна назва липня – єлевий, ильовець, илевей (західноукраїнські говірки) та іллівець, ілльовик (діалекти Слобожанщини). Ці назви були пов'язані з релігійним святом пророка Іллі.

Також липень колись ше називали так:

білець;

дощовик;

грозовик.

Раніше ми розповідали, як правильно називати місяці українською.