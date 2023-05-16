Форматы разные: как будут проходить последние звонки во время войны

В 2023 году последний звонок в школах Украины прозвучит позже обычного из-за блекаутов зимой и войны. При этом единой для всех даты проведения праздника нет.

Школы при этом могут выбирать формат празднования и праздновать ли День последнего звонка в этом году вообще. Как будут проходить последние звонки во время войны, рассказывает 24 Канал.

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Когда будет последний звонок 2023 года в школах

Учебный год 2022 – 2023 годов в Украине завершится 30 июня. Однако местные власти могут самостоятельно изменить дату своего города или региона. К примеру, в Одессе, Львове, Житомире, на Черниговщине даты завершение обучения в школах другие.

Как будут проходить последние звонки во время войны

В 2023 году, учитывая войну, праздник последнего звонка состоится в разных форматах. Формат будет зависеть от ситуации безопасности в регионе. Так, последний звонок будет происходить как вживую, так и онлайн. Онлайн его будут проводить в тех школах, которые не имеют надежного укрытия или находятся в не очень безопасных регионах.

Скорее всего, праздник последнего звонка, как и выпускные в 2023 году, будет скромным.

Решение о формате проведения последнего звонка в 2023 году принимает руководство школы. Если праздник пройдет онлайн, родители, учителя и ученики получат ссылку на видеовстречу и в указанное время присоединятся онлайн. Если школа имеет надежное укрытие и дети в течение этого учебного года учились очно или в смешанном формате, последний звонок в таких учебных заведениях может состояться вживую.

Ежегодных парадов выпускников в 2023 году не будет, чтобы не подвергать учеников, родителей и учителей и опасности.

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Во всех ли школах состоится последний звонок

В некоторых городах, согласно рекомендациям местных управлений образования, школы могут самостоятельно решать и то, праздновать ли вообще последний звонок.

Например, во Львове каждая школа самостоятельно решает, когда и праздновать ли последний звонок. В Ивано-Франковске такая же ситуация. Ученики могут праздновать, а могут, например, собрать средства и отправить их на нужды ВСУ.