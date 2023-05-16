Школи при цьому можуть вибирати формат святкування і чи святкувати День останнього дзвоника цьогоріч взагалі. Як відбуватимуться останні дзвоники в час війни, розповідає 24 Канал.

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Коли буде останній дзвоник 2023 у школах

Навчальний рік 2022 – 2023 році в Україні завершиться 30 червня. Однак місцева влада може самостійно змінити дату для свого міста чи регіону. Наприклад, в Одесі, Львові, Житомирі, на Чернігівщині дати завершення навчання у школах інші.

Як відбуватимуться останні дзвоники в час війни

У 2023 році, зважаючи на війну, свято останнього дзвоника відбудеться у різних форматах. Формат залежатиме від безпекової ситуації у регіоні. Так, останній дзвоник відбуватиметься як наживо, так і онлайн. Онлайн його проводитимуть у тих школах, які не мають надійного укриття чи розташовані у не дуже безпечних регіонах.

Швидше за все, свято останнього дзвоника, як і випускні у 2023 році, буде скромним.

Рішення про формат проведення останнього дзвоника у 2023 році ухвалює керівництво школи. Якщо свято відбуватиметься онлайн, батьки, вчителі та учні отримають посилання на відеозустріч і у вказаний час приєднаються онлайн. Якщо школа має надійне укриття і діти протягом цього навчального року вчилися очно чи у змішаному форматі, останній дзвоник у таких закладах освіти може відбутися наживо.

Щорічних парадів випускників у 2023 році не буде, аби не наражати учнів, батьків та учителів та небезпеку.

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Чи у всіх школах відбудеться останній дзвоник

У деяких містах, відповідно до рекомендацій місцевих управлінь освіти, школи можуть самостійно вирішувати і те, чи взагалі святкувати останній дзвоник.

Наприклад, у Львові кожна школа самостійно вирішує, коли і чи святкувати останній дзвоник. В Івано-Франківську така ж ситуація. Учні можуть святкувати, а можуть, наприклад, зібрати кошти й надіслати їх на потреби ЗСУ.