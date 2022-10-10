Как будут учиться школьники во Львове и когда можно забрать детей из школ
Источник:Андрей Садовый
Россияне продолжают обстреливать территорию Украины. Взрывы снова слышны и во Львове.
Так, воздушная тревога в городе Льва 10 октября длится уже более трех часов. Мэр города Андрей Садовый рассказал, что обучение в школах города сегодня претерпело значительные изменения.
Важно Школы Львова перевели на дистанционное обучение
Как 10 октября будут учиться школьники Львова
Ученики, которые сегодня, 10 октября, пришли на учебу в школы Львова, остаются в укрытиях. Как уточнил мэр Львова, всем был организован перекус. Забрать их родители могут только после отбоя. В то же время всех жителей города при необходимости впускают в укрытие. В некоторых школах работает резервное освещение.
Из-за перебоев энергоснабжения и связи сегодня уроков не будет. О формате обучения на ближайшие дни сообщим впоследствии,
– сообщил Садовый.
Школы Львова также перевели на дистанционное обучение
- Во Львове также были слышны взрывы.
- Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, львовских школьников пока перевели на дистанционное обучение.
- 10 октября обучение в школах Львова будет дистанционным.
- Онлайн-урок начнется через час после завершения тревоги.