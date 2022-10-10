Как будут учиться школьники во Львове и когда можно забрать детей из школ

Россияне продолжают обстреливать территорию Украины. Взрывы снова слышны и во Львове.

Так, воздушная тревога в городе Льва 10 октября длится уже более трех часов. Мэр города Андрей Садовый рассказал, что обучение в школах города сегодня претерпело значительные изменения.

Важно Школы Львова перевели на дистанционное обучение

Как 10 октября будут учиться школьники Львова

Ученики, которые сегодня, 10 октября, пришли на учебу в школы Львова, остаются в укрытиях. Как уточнил мэр Львова, всем был организован перекус. Забрать их родители могут только после отбоя. В то же время всех жителей города при необходимости впускают в укрытие. В некоторых школах работает резервное освещение.

Из-за перебоев энергоснабжения и связи сегодня уроков не будет. О формате обучения на ближайшие дни сообщим впоследствии,

– сообщил Садовый.

Школы Львова также перевели на дистанционное обучение