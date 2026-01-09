Как будут учиться ученики в Киеве во втором семестре
В школах Киева новый семестр начнется с 12 января. Ученики будут получать образование в смешанном формате.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации. Школьники смогут участвовать в уроках как онлайн, так и очно – в классах.
Как будут учиться ученики в Киеве?
Решение о смешанном формате обучения приняли с учетом ухудшения погодных условий, комфорта киевлян и необходимости сохранить стабильный учебный процесс, сообщили в КГГА.
Каждое учебное заведение имеет ориентировочный образовательный алгоритм действий в случае чрезвычайных ситуаций, а также индивидуальные алгоритмы, адаптированные под каждое конкретное заведение,
– уточнили чиновники.
И добавили, что руководители школ должны организовать образовательный процесс так, чтобы все учащиеся – независимо от выбранного формата – получали полноценное обучение.
Учреждения дошкольного образования столицы будут работать в обычном режиме,
– говорят в КГГА.
Родителей призывают быть на связи с классными руководителями или другими представителями учебных заведений.
Если родители примут решение вести детей в школы или сады, в КГГА просят соблюдать общие рекомендации:
- одевать детей в соответствии с погодой, учитывая, что в учебных заведениях может быть прохладнее;
- просматривать состав "тревожной сумки";
- доверять официальной информации школы, быть на связи в определенных мессенджерах или группах.
Напомним, ранее в Киевской городской военной администрации сообщили, что в школах украинской столицы меняют формат обучения. Решение было принято из-за сложной ситуации и погодных условий в Киеве. Комиссия ТЭБ и ЧС решила перевести школьников на более гибкий формат обучения.
Как будут учиться учащиеся в Украине?
- Из-за существенного ухудшения погодных условий правительство 8 января приняло решение перевести учебные заведения на дистанционный формат с очного или на каникулы.
- Соответствующий формат обучения продлится минимум до 19 января, сообщила в телеграмме глава Кабмина Юлия Свириденко.
- Речь идет о детсадах, школах, профтехах, колледжах и вузах.
- Решения принимаются безотлагательно с учетом выводов комиссий ТЭБ и ЧС и реальной ситуации в регионах. Подробно – здесь.