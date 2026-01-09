Как будут учиться ученики в Киеве во втором семестре

В школах Киева новый семестр начнется с 12 января. Ученики будут получать образование в смешанном формате.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации. Школьники смогут участвовать в уроках как онлайн, так и очно – в классах.

Смотрите также Во Львове продлили зимние каникулы в школах

Как будут учиться ученики в Киеве?

Решение о смешанном формате обучения приняли с учетом ухудшения погодных условий, комфорта киевлян и необходимости сохранить стабильный учебный процесс, сообщили в КГГА.

Каждое учебное заведение имеет ориентировочный образовательный алгоритм действий в случае чрезвычайных ситуаций, а также индивидуальные алгоритмы, адаптированные под каждое конкретное заведение,

– уточнили чиновники.

И добавили, что руководители школ должны организовать образовательный процесс так, чтобы все учащиеся – независимо от выбранного формата – получали полноценное обучение.

Учреждения дошкольного образования столицы будут работать в обычном режиме,

– говорят в КГГА.

Родителей призывают быть на связи с классными руководителями или другими представителями учебных заведений.

Если родители примут решение вести детей в школы или сады, в КГГА просят соблюдать общие рекомендации:

одевать детей в соответствии с погодой, учитывая, что в учебных заведениях может быть прохладнее;

просматривать состав "тревожной сумки";

доверять официальной информации школы, быть на связи в определенных мессенджерах или группах.

Напомним, ранее в Киевской городской военной администрации сообщили, что в школах украинской столицы меняют формат обучения. Решение было принято из-за сложной ситуации и погодных условий в Киеве. Комиссия ТЭБ и ЧС решила перевести школьников на более гибкий формат обучения.

Смотрите также Экстренные отключения света уже действуют по всему Киеву

Как будут учиться учащиеся в Украине?