Як вчитимуться учні у Києві у другому семестрі
- У Києві новий семестр для школярів розпочнеться 12 січня.
- Навчання у школах відбуватиметься у змішаному форматі, враховуючи погіршення погодних умов.
У школах Києва новий семестр стартує 12 січня. Учні здобуватимуть освіту у змішаному форматі.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації. Школярі зможуть долучатися до уроків як онлайн, так і очно – у класах.
Як вчитимуться учні у Києві?
️Рішення про змішаний формат навчання ухвалили з урахуванням погіршення погодних умов, комфорту киян і необхідності зберегти стабільний навчальний процес, повідомили в КМДА.
Кожен заклад освіти має орієнтовний освітній алгоритм дій у разі надзвичайних ситуацій, а також індивідуальні алгоритми, адаптовані під кожен конкретний заклад,
– уточнили чиновники.
І додали, що керівники шкіл мають організувати освітній процес так, щоб усі учні – незалежно від вибраного формату – отримували повноцінне навчання.
Заклади дошкільної освіти столиці працюватимуть у звичному режимі,
– кажуть в КМДА.
Батьків закликають бути на зв'язку з класними керівниками або іншими представниками закладів освіти.
Якщо батьки ухвалять рішення вести дітей до шкіл або садочків, у КМДА просять дотримуватись загальних рекомендацій:
️одягати дітей відповідно до погоди, враховуючи, що в закладах освіти може бути прохолодніше;
️переглядати склад "тривожної торбинки";
️довіряти офіційній інформації школи, бути на зв’язку у визначених месенджерах або групах.
Зазначимо, раніше у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у школах української столиці змінюють формат навчання. Рішення ухвалили через складну ситуацію та погодні умови у Києві. Комісія ТЕБ та НС вирішила перевести школярів на більш гнучкий формат навчання.
Як навчатимуться учні в Україні?
- Через суттєве погіршення погодних умов уряд 8 січня ухвалив рішення перевести заклади освіти на дистанційний формат з очного або на канікули.
- Відповідний формат навчання триватиме щонайменше до 19 січня, повідомила у телеграмі очільниця Кабміну Юлія Свириденко.
Мовиться про дитсадки, школи, профтехи, коледжі та виші.
Рішення ухвалюють невідкладно з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС і реальної ситуації в регіонах. Детально – тут.