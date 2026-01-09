Як вчитимуться учні у Києві у другому семестрі

У школах Києва новий семестр стартує 12 січня. Учні здобуватимуть освіту у змішаному форматі.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації. Школярі зможуть долучатися до уроків як онлайн, так і очно – у класах.

Як вчитимуться учні у Києві?

️Рішення про змішаний формат навчання ухвалили з урахуванням погіршення погодних умов, комфорту киян і необхідності зберегти стабільний навчальний процес, повідомили в КМДА.

Кожен заклад освіти має орієнтовний освітній алгоритм дій у разі надзвичайних ситуацій, а також індивідуальні алгоритми, адаптовані під кожен конкретний заклад,

– уточнили чиновники.

І додали, що керівники шкіл мають організувати освітній процес так, щоб усі учні – незалежно від вибраного формату – отримували повноцінне навчання.

Заклади дошкільної освіти столиці працюватимуть у звичному режимі,

– кажуть в КМДА.

Батьків закликають бути на зв'язку з класними керівниками або іншими представниками закладів освіти.

Якщо батьки ухвалять рішення вести дітей до шкіл або садочків, у КМДА просять дотримуватись загальних рекомендацій:

️одягати дітей відповідно до погоди, враховуючи, що в закладах освіти може бути прохолодніше;

️переглядати склад "тривожної торбинки";

️довіряти офіційній інформації школи, бути на зв’язку у визначених месенджерах або групах.

Зазначимо, раніше у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у школах української столиці змінюють формат навчання. Рішення ухвалили через складну ситуацію та погодні умови у Києві. Комісія ТЕБ та НС вирішила перевести школярів на більш гнучкий формат навчання.

Як навчатимуться учні в Україні?