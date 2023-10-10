"Стереотипы Союза": нужно ли обязательно получать высшее образование
Такие компании-гиганты как Apple, Microsoft, Google прежде всего обращают внимание на умение человека. Они дают задачу потенциальным кандидатам на должность, и если человек его выполняет, никто не смотрит на диплом.
Об этом лучший учитель Украины 2020 года Василий Дякив рассказал в интервью 24 Каналу. И уточнил, нужно ли, по его мнению, высшее образование сегодня для достижения успеха.
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Можно ли не получать высшее образование и быть успешным
Дякив, в частности, рассказал об интересном исследовании и его результатах.
Что интересно: представители поколения Альфа и поколения Центениалов к 28 годам уже 5 – 6 раз меняют место работы,
– уточнил он.
И добавил, что украинцы же рассуждают стереотипами, лекалами Советского Союза, что обязательно нужно получать высшее образование.
Ребенок не должен подстраиваться под желание родителей, а следовать зову,
– считает учитель.
Он также подчеркнул, что ректоры вузов также должны захотеть изменять систему высшего образования и деятельность вуза. В частности, стремиться и вносить в законодательство те положения, которые позволяют это реализовать.Больше читайте в интервью "Учащиеся должны быть в некомфортных условиях, а высшее образование – дорогим, – интервью с лучшим учителем".