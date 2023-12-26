Минобразования создало пособие о том, как говорить с учениками о войне

Минобразования Украины разработало руководство "Как говорить о российско-украинской войне в школе? Уроки устойчивости, борьбы и побед". Он должен способствовать формированию гражданской позиции у учащихся и учениц, научить различать факты и фейки, не подвергаться манипуляциям и враждебной пропаганде.

Он будет полезен педагогам. Пособие, в частности, поможет им рассказать о ходе русско-украинской войны, объяснить учащимся, почему возникают войны, а также развивать навыки медиаграмотности.

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МОН создало руководство о том, как говорить с учениками о войне

Для удобства учителей руководство разделили на блоки информации, предназначенные для учащихся начальной, средней и старшей школы.

Материалы можно использовать для проведения воспитательного или классного часа, уроков гражданской и исторической, языково-литературной образовательных областей и т.д.

Независимо от того, какие формы образовательного процесса вы изберете, главная цель такой работы – сформировать твердую гражданскую позицию у учащихся и учениц, научить различать факты и фейки, не поддаваться манипуляциям и враждебной пропаганде,

– отметили в Минобразования.

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Что учителя могут почерпнуть из пособия

Так, учителя могут почерпнуть оттуда информацию для объяснения учащимся по следующим темам:

ключевые факты и фейки о российско-украинской войне;

русские манипуляции. Исторические факты в противоположность;

войны и общество в целом. Причины войн. Что делает Украина, чтобы минимизировать риски возникновения войн;

как организовать минуту молчания, чтобы она не превратилась в формальность;

увековечение памяти в сообществе – актуальный способ;

победы Украины в современной войне;

Народная война. Персонификация войны.