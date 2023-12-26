Он будет полезен педагогам. Пособие, в частности, поможет им рассказать о ходе русско-украинской войны, объяснить учащимся, почему возникают войны, а также развивать навыки медиаграмотности.
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МОН создало руководство о том, как говорить с учениками о войне
Для удобства учителей руководство разделили на блоки информации, предназначенные для учащихся начальной, средней и старшей школы.
Материалы можно использовать для проведения воспитательного или классного часа, уроков гражданской и исторической, языково-литературной образовательных областей и т.д.
Независимо от того, какие формы образовательного процесса вы изберете, главная цель такой работы – сформировать твердую гражданскую позицию у учащихся и учениц, научить различать факты и фейки, не поддаваться манипуляциям и враждебной пропаганде,
– отметили в Минобразования.
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Что учителя могут почерпнуть из пособия
Так, учителя могут почерпнуть оттуда информацию для объяснения учащимся по следующим темам:
- ключевые факты и фейки о российско-украинской войне;
- русские манипуляции. Исторические факты в противоположность;
- войны и общество в целом. Причины войн. Что делает Украина, чтобы минимизировать риски возникновения войн;
- как организовать минуту молчания, чтобы она не превратилась в формальность;
- увековечение памяти в сообществе – актуальный способ;
- победы Украины в современной войне;
- Народная война. Персонификация войны.