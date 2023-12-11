Все для того, чтобы дети имели возможность учиться очно. Эксминистерка образования Анна Новосад при этом отметила, что это вопрос выбора.
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Стоит ли сейчас восстанавливать учебные заведения
Эксочительница МОН при этом спросила: "Мы что ценим? Какую-то физическую материю или возможность детей учиться?".
Мы не должны сейчас говорить о каких-то космических инновационных восстановлениях, где мы строим лицей будущего. Давайте говорить о более простых решениях, модульных, которые здесь и сейчас помогают вернуть часть детей к обучению. Может прилететь? Может быть. А может и не прилететь,
– заявила Новосад.
И отметила, что Чехия первой после начала войны в 2014 году помогла Горловскому институту иностранных языков переехать в Бахмут. При этом чехи профинансировали ремонт, переезд, инфраструктуру.
Они тогда не спрашивали, может ли прилететь? Мы знаем, что произошло через 8 лет в Бахмуте. Но 8 лет там учились студенты, там работали люди. Это вопрос выбора, это вопрос поддержки здесь и сейчас наших людей,
– говорит эксочильница МОН.
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Сколько учебных заведений уничтожила Россия в Украине
- Россияне после 24 февраля 2022 года полностью уничтожили на территории нашего государства более 350 учебных заведений. Более 3,7 тысяч повредили.
- Среди поврежденных и уничтоженных – школы, садикы, профтехи и вузы.
- На сегодняшний день удалось восстановить уже пол тысячи учебных заведений.