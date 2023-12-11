Усе заради того, аби діти мали можливість вчитися очно. Ексміністерка освіти Ганна Новосад при цьому зазначила, що це питання вибору.

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Ексочільниця МОН при цьому запитала: "Ми що цінуємо? Якусь фізичну матерію, чи можливість дітей вчитися?".

Ми не маємо зараз говорити про якісь космічні інноваційні відбудови, де ми будуємо ліцей майбутнього. Давайте говорити про простіші рішення, модульні, які тут і зараз допомагають повернути частину дітей до навчання. Може прилетіти? Може. А може й не прилетіти,

– заявила Новосад.

І зазначила, що Чехія першою після початку війни в 2014 році допомогла Горлівському інституту іноземних мов переїхати в Бахмут. При цьому чехи профінансували ремонт, переїзд, інфраструктуру.

Вони тоді не питали, чи може прилетіти? Ми знаємо, що сталося через 8 років у Бахмуті. Але 8 років там навчалися студенти, там працювали люди. Це питання вибору, це питання підтримки тут і зараз наших людей,

– каже ексочільниця МОН.

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