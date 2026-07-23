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Учеба Образование в Украине Важно не упустить: как и когда подтвердить выбор места обучения
23 июля, 13:16
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Важно не упустить: как и когда подтвердить выбор места обучения

Мария Волошин

В Украине продолжается приемная кампания 2026 года. Абитуриентам этого года следует внимательно следить за обновлениями информации о поступлении.

Рейтинговые списки абитуриентов во всех вузах будут публиковаться на сайте информационной системы "Вступ.ОСВИТА.UA". В Министерстве образования и науки Украины при этом рассказали, как и когда подтвердить выбор места обучения.

Как и когда подтвердить выбор места обучения

Списки лиц, рекомендованных к зачислению в вузы, должны быть обнародованы не позднее 6 августа. В свою очередь, до 11 августа (18:00) необходимо подтвердить выбор места обучения.

Если вы получили статус "Рекомендовано" на бюджетное или контрактное обучение, вам необходимо своевременно подтвердить свой выбор в личном кабинете,
– подчеркнули в МОН.

После подтверждения заключается договор об обучении (возможно с помощью электронной подписи).

Зачисление осуществляется в соответствии с приказом руководителя учебного заведения после выполнения всех требований.

Важно: после выполнения всех шагов убедитесь, что статус заявления изменился на "Включено в приказ", 
– подчеркнули в ведомстве.

Каков график вступительной кампании на бакалавриат

1 июля Начало регистрации электронных кабинетов
15 октября Завершение работы электронных кабинетов
3 июля Начало регистрации на творческие конкурсы и собеседования

10 июля (в 18:00)

(только на контрактную форму обучения – в 18:00 25 июля)

 Окончание регистрации на творческие конкурсы и собеседования
19 июля Начало подачи заявлений абитуриентами
1 августа (в 18:00) Окончание подачи заявлений
Не позднее 6 августа Обнародование списков лиц, рекомендованных к зачислению (заявления с приоритетом)
До 11 августа (в 18:00) Подтверждение выбора места обучения
До 13 августа Зачисление на бюджет и по контракту (заявления с приоритетом)

Ранее мы сообщали, что 19 июля стартовал основной этап вступительной кампании 2026 года. Абитуриенты уже могут подавать заявления на поступление для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений).

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