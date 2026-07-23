Важно не упустить: как и когда подтвердить выбор места обучения
В Украине продолжается приемная кампания 2026 года. Абитуриентам этого года следует внимательно следить за обновлениями информации о поступлении.
Рейтинговые списки абитуриентов во всех вузах будут публиковаться на сайте информационной системы "Вступ.ОСВИТА.UA". В Министерстве образования и науки Украины при этом рассказали, как и когда подтвердить выбор места обучения.
Как и когда подтвердить выбор места обучения
Списки лиц, рекомендованных к зачислению в вузы, должны быть обнародованы не позднее 6 августа. В свою очередь, до 11 августа (18:00) необходимо подтвердить выбор места обучения.
Если вы получили статус "Рекомендовано" на бюджетное или контрактное обучение, вам необходимо своевременно подтвердить свой выбор в личном кабинете,
– подчеркнули в МОН.
После подтверждения заключается договор об обучении (возможно с помощью электронной подписи).
Зачисление осуществляется в соответствии с приказом руководителя учебного заведения после выполнения всех требований.
Важно: после выполнения всех шагов убедитесь, что статус заявления изменился на "Включено в приказ",
– подчеркнули в ведомстве.
Каков график вступительной кампании на бакалавриат
|1 июля
|Начало регистрации электронных кабинетов
|15 октября
|Завершение работы электронных кабинетов
|3 июля
|Начало регистрации на творческие конкурсы и собеседования
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10 июля (в 18:00)
(только на контрактную форму обучения – в 18:00 25 июля)
|Окончание регистрации на творческие конкурсы и собеседования
|19 июля
|Начало подачи заявлений абитуриентами
|1 августа (в 18:00)
|Окончание подачи заявлений
|Не позднее 6 августа
|Обнародование списков лиц, рекомендованных к зачислению (заявления с приоритетом)
|До 11 августа (в 18:00)
|Подтверждение выбора места обучения
|До 13 августа
|Зачисление на бюджет и по контракту (заявления с приоритетом)
Ранее мы сообщали, что 19 июля стартовал основной этап вступительной кампании 2026 года. Абитуриенты уже могут подавать заявления на поступление для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений).