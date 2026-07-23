Рейтингові списки абітурієнтів у всіх вишах публікуватимуть на сайті інформаційної системи Вступ.ОСВІТА.UA. У Міністерстві освіти і науки України при цьому розповідали, як і коли підтвердити вибір місця навчання.

Як і коли підтвердити вибір місця навчання

Оприлюднити списки осіб, рекомендованих до зарахування до вишів, мають не пізніше ніж 6 серпня. Натомість до 11 серпня (18:00) треба підтвердити вибір місця навчання.

Якщо ви отримали статус "Рекомендовано" бюджет або контракт, ви маєте вчасно підтвердити свій вибір у кабінеті,

– акцентували у МОН.

Після підтвердження укладається договір про навчання (можливо за допомогою електронного підпису).

Зарахування здійснюється відповідно до наказу керівника закладу освіти після виконання всіх вимог.

Важливо: після виконання всіх кроків переконайтеся, що статус заяви змінився на "Включено до наказу",

– акцентували у відомстві.

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