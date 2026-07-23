Рейтинговые списки абитуриентов во всех вузах будут публиковаться на сайте информационной системы "Вступ.ОСВИТА.UA". В Министерстве образования и науки Украины при этом рассказали, как и когда подтвердить выбор места обучения.

Как и когда подтвердить выбор места обучения

Списки лиц, рекомендованных к зачислению в вузы, должны быть обнародованы не позднее 6 августа. В свою очередь, до 11 августа (18:00) необходимо подтвердить выбор места обучения.

Если вы получили статус "Рекомендовано" на бюджетное или контрактное обучение, вам необходимо своевременно подтвердить свой выбор в личном кабинете,

– подчеркнули в МОН.

После подтверждения заключается договор об обучении (возможно с помощью электронной подписи).

Зачисление осуществляется в соответствии с приказом руководителя учебного заведения после выполнения всех требований.

Важно: после выполнения всех шагов убедитесь, что статус заявления изменился на "Включено в приказ",

– подчеркнули в ведомстве.

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