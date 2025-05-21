Не называйте девушку "Танюхой": как ласково обратиться

В украинском языке есть немало красивых имен. Как мужских, так и женских.

И имеют они не менее красивые уменьшительные формы. Поэтому не называйте своих родных и близких суржиковыми наименованиями, отмечает 24 Канал.

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Как имя Татьяна звучит на украинском языке

Одним из интересных украинских имен является Тетяна. При этом не употребляйте не присущее нашему языку "Татьяна".

Отметим, что в имени Татьяна (укр. Тетяна) – древнегреческое происхождение. Оно берет начало от слова tatteo, которое в переводе означает "обустраивать", "та, что велит", "поставленная".

Существует также латинская версия происхождения. В Древнем Риме было распространено мужское имя Татиан. Считается, что Татьяна – его женская форма.

Интересно! По новому церковному календарю День ангела Татьяны в Украине празднуют 12 января. Раньше праздновали 25 января.

Как ласково обращаться к Татьяне (укр. до Тетяни)

Если хотите ласково обратиться к девушке с именем Татьяна, не называйте ее Танюшкой и Танюхой.

Сокращенные формы могут быть такие: Таня, Тата, Тася.

Если хотите ласково обратиться к девушке, можете назвать ее так:

Тетянка;

Тетяночка,

Татуся;

Танечка;

Танюся;

Танечка.

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