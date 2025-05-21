І мають вони не менш красиві зменшувальні форми. Тому не називайте своїх рідних та близьких суржиковими найменуваннями, зазначає 24 Канал.

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Як ім'я Тетяна звучить українською

Одним із цікавих українських імен є Тетяна. При цьому не вживайте не притаманне нашій мові "Татьяна".

Зазначимо, що в імені Тетяна – давньогрецьке походження. Воно бере початок від слова tatteo, яке в перекладі означає "облаштовувати", "та, що велить", "поставлена".

Існує також латинська версія походження. У Стародавньому Римі було поширене чоловіче ім'я Татіан. Вважається, що Тетяна – його жіноча форма.

Цікаво! За новим церковним календарем День ангела Тетяни в Україні святкують 12 січня. Раніше святкували 25 січня.

Як лагідно звертатися до Тетяни

Якщо хочете лагідно звернутися до дівчини з іменем Тетяна, не називайте її Танюшкою і Танюхою.

Скорочені форми можуть бути такі: Таня, Тата, Тася.

Якщо хочете лагідніше звернутися до дівчини, можете назвати її так:

Тетянка;

Тетяночка,

Татуся;

Танечка;

Танюся;

Танечка.

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