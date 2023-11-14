Как на украинском назвать аиста: эти слова завораживают

Украинский язык – очень богат синонимы. Так что следует обогащать свой словарь и учить новые интересные слова.

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, как благозвучно назвать аиста. А в нашем языке есть несколько замечательных слов, которыми вы можете назвать эту птицу.

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Как на украинском назвать аиста

Так, языковед уточнил, что аист еще называют так:

чорногуз.

При этом отметил, что интересные синонимы к этому слову также можно подобрать из разных диалектов. В частности, такие:

гайстер;

боцюн;

бузько;

бусол.



Как на украинском назвать аиста / скриншот видео

Языковед при этом объяснил, что означает "гуз" в слове "чорногуз". Он посоветовал обратить внимание на то, что у аиста задняя часть черная. Так, "гуз" или "гузка", "гузно" – это и есть задняя часть, зад.