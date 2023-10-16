Не ИТ-шник и не полицейский: как правильно назвать их на украинском

Из уст украинцев часто можно услышать такие слова, как "ІТ-шник" и "поліцейський". Однако такие названия представителей популярных профессий не совсем корректны.

На украинском названия этих профессий звучат по-другому. Как, рассказывает Образование 24.

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Как правильно на украинском назвать полицейского

поліцейський – поліціянт;

Слово "поліцейський" часто употребляют украинцы. Есть оно и во многих документах как нормативное.

Все же авторитетны языковеды советуют отдавать предпочтение форме "поліціянт" (укр.). Потому что так называемая частичка – ей – не свойственна украинскому языку. По сути, ее используют в русских словах.

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Как правильно на украинском назвать ИТ-шника

IT-шник – IT-івець, ІТ-фахівець;

Также языковеды не советуют употреблять слово "ІТ-шник". Дело в том, что от аббревиатур образуют наименование людей с помощью -шник – в русском языке. В украинском языке эти названия нужно образовывать с помощью суффикса -ець.

Так, нужно говорить не "IT-шник", а "IT-івець, ІТ-фахівець" (укр.).