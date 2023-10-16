Не ІТ-шник і не поліцейський: як правильно назвати їх українською

З уст українців часто можна почути такі слова як "ІТ-шник" та "поліцейський". Однак такі назви представників популярних професій є не зовсім коректними.

Українською назви цих професій звучать по-іншому. Як, розповідає Освіта 24.

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Як правильно українською назвати поліцейського

поліцейський – поліціянт;

Слово "поліцейський" часто вживають українці. Є воно й у багатьох документах як нормативне.

Все ж авторитетні мовознавці радять віддавати перевагу формі "поліціянт". Бо так звана частиночка -ей – не властива українській мові. Власне, її використовують у російських словах.

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Як правильно українською назвати ІТ-шника

IT-шник – IT-івець, ІТ-фахівець;

Також мовознавці не радять вживати слово "ІТ-шник". Річ у тому, що від абревіатур утворюють найменування людей за допомогою -шник – у російській мові. В українській мові ці назви треба утворювати за допомогою суфікса -ець.

Так, потрібно казати не ІТ-шник, а IT-івець, ІТ-фахівець.