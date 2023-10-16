Українською назви цих професій звучать по-іншому. Як, розповідає Освіта 24.

Читайте Вони – не врачі і не спасатєлі: як правильно українською називати професії

Як правильно українською назвати поліцейського

  • поліцейський – поліціянт;

Слово "поліцейський" часто вживають українці. Є воно й у багатьох документах як нормативне.

Все ж авторитетні мовознавці радять віддавати перевагу формі "поліціянт". Бо так звана частиночка -ей – не властива українській мові. Власне, її використовують у російських словах.