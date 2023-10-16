На украинском названия этих профессий звучат по-другому. Как, рассказывает Образование 24.

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Как правильно на украинском назвать полицейского

поліцейський – поліціянт;

Слово "поліцейський" часто употребляют украинцы. Есть оно и во многих документах как нормативное.

Все же авторитетны языковеды советуют отдавать предпочтение форме "поліціянт" (укр.). Потому что так называемая частичка – ей – не свойственна украинскому языку. По сути, ее используют в русских словах.