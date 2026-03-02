Популярная задача на НМТ по математике: учительница объяснила, как ее креативно решить

Учительница математики показала простой способ решения типичной задачи, которая регулярно встречается на Национальном мультипредметном тесте. По ее словам, успех на экзамене зависит не от сложных формул, а от скорости и практики.

На УМТ часто попадаются довольно хитроумные задачи "со звездочкой", которые могут запутать даже самого умного ученика. Учительница математики и репетитор Наталья Буцикина в своем TikTok рассказала о довольно необычном способе решения популярной математической задачи.

Как решить популярную задачу, когда у тебя мало времени?

Педагог, которая готовит выпускников к Национальному мультипредметному тесту (НМТ), разобрала популярную задачу с процентами, что часто появляется на экзамене. Она отмечает, что большинство задач не являются сложными, однако требуют регулярной тренировки.

На своей странице в TikTok педагог продемонстрировала быстрый способ решения задачи, в которой нужно определить остаток средств на банковской карте. По условию, сначала со счета сняли 40% суммы, потом еще 500 гривен, после чего осталась половина начальных средств.

Интересный способ решения задачи / Скриншот с TikTok

По словам преподавательницы, ученикам стоит выбирать самый удобный для себя способ решения, ведь во время НМТ главное - получить правильный ответ за минимальное время.

В этом примере нужно зафиксировать, что после двух операций было снято всего 50% начальной суммы. Поскольку 500 гривен составляют 10%, начальный баланс равнялся 5000 гривен, а после снятия средств на карте осталось 2500 гривен.

