Популярна задача на НМТ з математики: вчителька пояснила, як її креативно розв'язати
- Вчителька Наталя Буцикіна показала швидкий спосіб розв'язання задачі на НМТ з відсотками, що часто з'являється на іспиті, через TikTok.
- Задача полягала у визначенні залишку коштів на картці після зняття 40% суми та 500 гривень, що загалом склало 50% початкової суми, яка становила 5000 гривень.
Вчителька математики показала простий спосіб розв’язання типової задачі, яка регулярно трапляється на Національному мультипредметному тесті. За її словами, успіх на іспиті залежить не від складних формул, а від швидкості та практики.
На НМТ часто трапляються доволі хитромудрі завдання "з зірочкою", які можуть заплутати навіть найрозумнішого учня. Вчителька математики та репетиторка Наталя Буцикіна у своєму TikTok розповіла про доволі незвичний спосіб розв'язання популярної математичної задачі.
Як розв'язати популярну задачу, коли у тебе мало часу?
Педагогиня, яка готує випускників до Національного мультипредметного тесту (НМТ), розібрала популярну задачу з відсотками, що часто з'являється на іспиті. Вона зазначає, що більшість завдань не є складними, однак потребують регулярного тренування.
На своїй сторінці у TikTok педагогиня продемонструвала швидкий спосіб розв'язання задачі, у якій потрібно визначити залишок коштів на банківській картці. За умовою, спочатку з рахунку зняли 40% суми, потім ще 500 гривень, після чого залишилася половина початкових коштів.
Цікавий спосіб розв'язання задачі / Скріншот з TikTok
За словами викладачки, учням варто обирати найзручніший для себе спосіб розв'язання, адже під час НМТ головне — отримати правильну відповідь за мінімальний час.
У цьому прикладі потрібно зафіксувати, що після двох операцій було знято загалом 50% початкової суми. Оскільки 500 гривень становлять 10%, початковий баланс дорівнював 5000 гривень, а після зняття коштів на картці залишилося 2500 гривень.
Українська учителька кавою порахувала свою зарплату і розповіла, чому не звільнилась
- Нещодавно ми розповідали, що учителька порахувала свою зарплату чашками кави. Зокрема, зазначила, що перевірка зошитів еквівалентна вартості одного лате.
- Педагогиня показала 30 зошитів з творами-роздумами, які здали на перевірку учні.
- Вона додала, що на перевірку одного твору у середньому вона витрачає 5 хвилин, а загалом це 2,5 години.
- Вчителька говорить, що за ці 2,5 години робочого часу їй заплатять стільки, скільки коштує 1 лате без цукру.