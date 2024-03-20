Переходи на украинский: стартует набор на бесплатные курсы изучения языка
Источник:КГГА
1 апреля стартуют базовый курс поддержки для новичков в переходе на украинский и сложный, углубленный грамматический курс. Приобщиться к ним приглашает Всеукраинское движение "Единые".
Амбассадоры апрельского курса – участники украинской хип-хоп группы “Курган & Agregat” Амиль и Рамиль Насировы. Они убедят, что не стоит бояться или стесняться разговаривать на украинском из-за того, что произношение совсем не похоже на литературное.
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Как присоединиться к языковым курсам
Музыканты активно волонтерят, помогают украинским военным бороться против врага. А в течение 24-го курса "Единых" помогут всем желающим побороть неуверенность в себе и смотивируют заговорить на украинском.
В украинской культуре русский язык уже мертв – и это прекрасно,
– отмечают Амиль и Рамиль Насировы.
Продолжительность каждого курса – 28 дней. Приобщиться можно из любой точки мира. Обучение полностью бесплатное. Регистрация – на сайте: https://yedyni.org.
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Что известно о движении "Єдині"
- С движением "Єдині" уже около 113 тысяч человек успешно преодолели как языковой, так и психологический барьеры и овладели украинским языком.
- Всего состоялось более 7 800 встреч разговорных клубов – 308 занятий еженедельно.
- К проекту присоединились 500 волонтеров и 22 звездные амбассадоры.
- Состоялось 16 грамматических курсов украинского, более 90 уникальных вебинаров с лидерами мнений и психологами.
- Следующая цель проекта – помочь 1 000 000 человек овладеть языком.
- С июля 2023 года "Единые" увеличили количество разговорных клубов украинского языка вживую на деоккупированных территориях Херсонщины и Харьковщины.