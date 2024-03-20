Переходи на украинский: стартует набор на бесплатные курсы изучения языка

1 апреля стартуют базовый курс поддержки для новичков в переходе на украинский и сложный, углубленный грамматический курс. Приобщиться к ним приглашает Всеукраинское движение "Единые".

Амбассадоры апрельского курса – участники украинской хип-хоп группы “Курган & Agregat” Амиль и Рамиль Насировы. Они убедят, что не стоит бояться или стесняться разговаривать на украинском из-за того, что произношение совсем не похоже на литературное.

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Как присоединиться к языковым курсам

Музыканты активно волонтерят, помогают украинским военным бороться против врага. А в течение 24-го курса "Единых" помогут всем желающим побороть неуверенность в себе и смотивируют заговорить на украинском.

В украинской культуре русский язык уже мертв – и это прекрасно,

– отмечают Амиль и Рамиль Насировы.

Продолжительность каждого курса – 28 дней. Приобщиться можно из любой точки мира. Обучение полностью бесплатное. Регистрация – на сайте: https://yedyni.org.

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Что известно о движении "Єдині"