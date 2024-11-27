Как сказать на украинском "вопрос на засыпку": благозвучных вариантов немало

Украинцы в ежедневной речи могут употреблять русские устойчивые словосочетания. Часто из-за того, что не знают соответствий в родном языке.

Зато "тянуть" фразы из языка страны-агрессора в свою речь не стоит. Поэтому 24 Канал поможет найти интересные украинские соответствия к одному часто употребляемому высказыванию.

Смотрите также Варианты необычные: как правильно и красиво на украинском назвать серьги

Как сказать на украинском "вопрос на засыпку"

Тренер по речи Виктория Хмельницкая предложила заменить фразу "вопрос на засыпку" украинскими соответствиями.

На украинском это будет совсем иначе, потому что "вопрос" – питання, запитання, а "на засыпку" – записать можно только землей,

– уточнила она.

И добавила: на украинском можно сказать так:

завальне запитання;

каверзне запитання;

підступне запитання.

Как сказать на украинском "вопрос на засыпку": видео

В комментариях подписчики предложили еще такие варианты:

капосне запитання;

карколомне запитання;

мудроване запитання;

запитання з зірочкою.

Смотрите также Акомодуйтеся до холодриги: что на галицкой гваре означают сподни, анцуг и крысы

Как сказать на украинском "в первую очередь"

Виктория Хмельницкая также рассказывала, как заменить русскую фразу "в первую очередь".

Хмельницкая заметила: если вы подумали, что это – "в першу чергу", то ошибаетесь. Это калькированный перевод с русского. А у нас есть свои слова, подчеркнула тренер по речи.

Какие это выражения или слова, читайте по этой ссылке.