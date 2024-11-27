Натомість "тягнути" фрази з мови країни-агресора у своє мовлення не варто. Тож 24 Канал допоможе віднайти цікаві українські відповідники до одного частовживаного вислову.
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Як сказати українською "вопрос на засыпку"
Тренерка з мовлення Вікторія Хмельницька запропонувала замінити фразу "вопрос на засыпку" українськими відповідниками.
Українською це буде геть інакше, тому що "вопрос" – питання, запитання, а "на засыпку" – записати можна лишень землею,
– уточнила вона.
І додала: українською можна сказати так:
- завальне запитання;
- каверзне запитання;
- підступне запитання.
Як сказати українською "вопрос на засыпку": відео
У коментарях підписники запропонували ще такі варіанти:
- капосне запитання;
- карколомне запитання;
- мудроване запитання;
- запитання з зірочкою.
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Як сказати українською "в первую очередь"
Вікторія Хмельницька також розповідала, як замінити російську фразу "в первую очередь".
Хмельницька зауважила: якщо ви подумали, що це – "в першу чергу", то помиляєтесь. Це калькований переклад з російської. А у нас є свої слова, наголосила тренерка з мовлення.
Які це вислови чи слова, читайте за цим посиланням.