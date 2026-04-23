Забудьте о "колокольчике": как правильно называется этот цветок на украинском
- Правильное украинское название цветка "колокольчик" – это "колокольчики".
- Колокольчики – многолетние растения, растущие в Европе и цветущие с конца весны до середины лета.
Многие украинцы до сих пор употребляют слово "колокольчик", даже не задумываясь, что это русизм. На самом деле этот нежный цветок имеет красивое и исконно украинское название.
Весной и летом украинские луга, леса и сады наполняются нежными цветами, которые часто ошибочно называют "колокольчиками". Однако, как пишет СЛОВАРЬ.UA, правильное украинское название этого растения – колокольчики.
Смотрите также Крокус или шафран: цветением каких цветов радуют Карпаты весной
Как правильно называть "колокольчик" на украинском языке?
В литературном украинском языке закрепилось название колокольчики – именно так переводится латинское название колокольчики Campanula. Оно происходит от слова "колокол" и точно передает форму цветка, который напоминает маленькие колокольчики.
Языковеды отмечают: употребление слова "колокольчик" является русизмом, поэтому в публичной речи и на письме следует избегать этого варианта. Зато "дзвіночки" – это естественная и нормативная форма, которую подают украинские словари.
Интересно, что в народе можно услышать и другие варианты названий, однако именно "колокольчики" является самой распространенной и общепринятой.
Где растут колокольчики и когда они цветут?
Колокольчики – это многолетние травянистые растения, которые растут в разных уголках Европы, в том числе и в Украине. Их можно встретить на лугах, в лесах, на склонах гор и даже в садах как декоративные растения.
Обычно они цветут с конца весны до середины лета. Цветы имеют характерную форму колокольчика и могут быть синими, фиолетовыми, белыми или нежно-розовыми.
Существует более 300 видов колокольчиков. Среди них есть как дикорастущие, так и культурные сорта, которые выращивают в цветниках. Они неприхотливы в уходе и часто используются для озеленения клумб и садов.
Поэтому любуясь этими пьянящими весенними красками, стоит помнить не только о красоте природы, но и о правильности речи – и называть эти цветы на украинском: колокольчики.
Не "божа коровка": как еще называют солнышко в Украине?
Жука "божая коровка" в украинском языке часто называют "сонечко", "зозулька" или "ведрик".
Существует много диалектических названий, которые имеют небесное или божественное происхождение, например, "божа мати", "петрик", "серденько".