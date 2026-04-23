Забудьте о "колокольчике": как правильно называется этот цветок на украинском

Многие украинцы до сих пор употребляют слово "колокольчик", даже не задумываясь, что это русизм. На самом деле этот нежный цветок имеет красивое и исконно украинское название.

Весной и летом украинские луга, леса и сады наполняются нежными цветами, которые часто ошибочно называют "колокольчиками". Однако правильное украинское название этого растения – дзвіночки.

Как правильно называть "колокольчик" на украинском языке?

В литературном украинском языке закрепилось название колокольчики – именно так переводится латинское название колокольчики Campanula. Оно происходит от слова "колокол" и точно передает форму цветка, который напоминает маленькие колокольчики.

Языковеды отмечают: употребление слова "колокольчик" является русизмом, поэтому в публичной речи и на письме следует избегать этого варианта. Зато "дзвіночки" – это естественная и нормативная форма, которую подают украинские словари.

Интересно, что в народе можно услышать и другие варианты названий, однако именно "колокольчики" является самой распространенной и общепринятой.

Где растут колокольчики и когда они цветут?

Колокольчики – это многолетние травянистые растения, которые растут в разных уголках Европы, в том числе и в Украине. Их можно встретить на лугах, в лесах, на склонах гор и даже в садах как декоративные растения.

Обычно они цветут с конца весны до середины лета. Цветы имеют характерную форму колокольчика и могут быть синими, фиолетовыми, белыми или нежно-розовыми.

Существует более 300 видов колокольчиков. Среди них есть как дикорастущие, так и культурные сорта, которые выращивают в цветниках. Они неприхотливы в уходе и часто используются для озеленения клумб и садов.

Поэтому любуясь этими пьянящими весенними красками, стоит помнить не только о красоте природы, но и о правильности речи – и называть эти цветы на украинском: колокольчики.

