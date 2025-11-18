Не "ноябрь": как красиво и правильно на украинском назвать ноябрь
- Современное название месяца ноябрь на русском происходит от осеннего опадения листьев.
- В родительном падеже слово "листопад" имеет окончание -у, когда речь идет о явлении природы, и -а, когда это название месяца.
Современная система названий месяцев начала активно формироваться лишь в конце XVI века. Украинские названия месяцев имеют достаточно прозрачное значение и четкую мотивировку: все они связаны с определенными явлениями природы.
В частности, ноябрь. Как красиво и правильно назвать его на украинском, подскажет 24 Канал со ссылкой на труд украинского языковеда Светланы Шевчук.
Как назвать ноябрь на украинском?
Языковед рассказала: современное название месяца листопад происхождением обязано осеннему опаданию листьев. В словарях украинского языка конца XIX – начала XX века фиксируют такие формы месяца: листопад и падолист (Б. Гринченко), листопадень (Е. Желеховский и С Недильский).
В украинском языке вследствие тенденции к сокращению слова образовалось название листопад (сокращение одного слога).
Украинский устный и письменный язык знает несколько вариантов названия месяца листопад: листогуб, листогубець, листосій, листосівень, листотрус, листольот, листокидень,
– пишет лингвистка.
И добавляет, что у восточных славян, как и у других славянских народов, существовали различные системы наименований месяцев, которые базировались на латинских наименованиях.
Листопада или листопада?
Учительница украинского языка Светлана Чернышева рассказала, как правильно склонять слово "листопад". В частности, какое окончание должно быть в родительном падеже – -а или -у. На самом деле это зависит от значения этого слова.
Существительные мужского рода в родительном падеже единственного числа, которые обозначают явления природы, имеют окончание -у/-ю. То есть листопадУ – как явления природы. Но если это название месяца, то листопадА,
– заметила педагог.
Как "листопад" будет в родительном падеже: видеообъяснение