Не "ноябрь": как красиво и правильно на украинском назвать ноябрь

Современная система названий месяцев начала активно формироваться лишь в конце XVI века. Украинские названия месяцев имеют достаточно прозрачное значение и четкую мотивировку: все они связаны с определенными явлениями природы.

В частности, ноябрь. Как красиво и правильно назвать его на украинском

Как назвать ноябрь на украинском?

Языковед рассказала: современное название месяца листопад происхождением обязано осеннему опаданию листьев. В словарях украинского языка конца XIX – начала XX века фиксируют такие формы месяца: листопад и падолист (Б. Гринченко), листопадень (Е. Желеховский и С Недильский).

В украинском языке вследствие тенденции к сокращению слова образовалось название листопад (сокращение одного слога).

Украинский устный и письменный язык знает несколько вариантов названия месяца листопад: листогуб, листогубець, листосій, листосівень, листотрус, листольот, листокидень,

– пишет лингвистка.

И добавляет, что у восточных славян, как и у других славянских народов, существовали различные системы наименований месяцев, которые базировались на латинских наименованиях.

Листопада или листопада?

Учительница украинского языка Светлана Чернышева рассказала, как правильно склонять слово "листопад". В частности, какое окончание должно быть в родительном падеже – -а или -у. На самом деле это зависит от значения этого слова.

Существительные мужского рода в родительном падеже единственного числа, которые обозначают явления природы, имеют окончание -у/-ю. То есть листопадУ – как явления природы. Но если это название месяца, то листопадА,

– заметила педагог.

