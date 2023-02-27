Как подготовиться к НМТ-2023: важные советы и онлайн-курсы

В результате войны ВНО снова отменено. Вместо него выпускники пройдут национальный мультипредметный тест (НМТ). Для подготовки у абитуриентов еще достаточно времени, однако этот процесс следует начинать уже сейчас.

Чтобы актуализировать усвоенные ранее знания выпускники выбирают внешкольное образование: индивидуальные уроки с репетитором, специализированные курсы, групповые занятия по выбранным предметам. При этом все большую популярность набирает дистанционный формат обучения.

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Какие школы предлагают дистанционную подготовку к НМТ, что известно о преимуществах такого формата и на какие нюансы обратить внимание выпускникам – 24 Канал рассказывает ниже.

Каким будет НМТ в 2023 году

Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле. Для выполнения заданий у абитуриентов будет 180 минут. Тест будет проходить в специально оборудованных компьютерных аудиториях – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ) в учебных заведениях Украины и за рубежом.

Состоит НМТ в этом году из двух обязательных предметов – украинского языка и математики. Третий – будет зависеть от специальности, которую выбирает абитуриент. Среди предложенных:

история Украины;

иностранный язык;

биология;

физика;

химия.



Как подготовиться к НМТ-2023 / Фото Unsplash

Какие курсы выбрать для подготовки

Эксперты советуют выпускникам не паниковать, ведь времени для подготовки еще достаточно. Однако они подчеркивают, что использовать его нужно рационально. Прежде всего, важно выбрать предметы, на которых сконцентрируется школьник. Далее – подобрать профессионалов, уже имеющих опыт в подготовке к НМТ.

Особенно выделяются репетиторы из дистанционной школы Optima Academy. Здесь действуют специальные курсы, где ученики имеют возможность получить нужные знания по выбранным предметам в удобном для себя формате, а также закрепить результаты по программе "интенсив". Этот подход академии протестовали прошлогодние выпускники, продемонстрировавшие отличные результаты на тесте. Об этом свидетельствуют и отзывы от детей, которые уже учатся в лучших вузах страны.

Чтобы оправдать ожидания школьников и родителей, дистанционная школа ввела функцию пробного занятия. Учащиеся могут посетить первый урок бесплатно и самостоятельно убедиться в качестве материала, предоставляемого "Оптимой".

Важно, что дистанционная школа предлагает разную продолжительность курсов – от 2 лет до 2-месячного суперинтенсива. К тому же каждый может подобрать самое удобное для себя время занятий.



Дистанционный формат позволит учиться с любого удобного места / Фото Unsplash

Не менее важно то, что в "Оптиме" постоянно совершенствуются программы и учебное пространство. Эксперты анализируют образовательные инновации, тестируют и внедряют новые методы обучения, дополняют обучающие программы. При этом главный акцент в "Оптиме" делают на практике: 80% уделяют выполнению практических задач и только 20% – рассмотрение теории.

Особое внимание уделено и подбору преподавателей. Все, кто ведет курсы подготовки к НМТ, прошел специальный конкурс и несколько этапов собеседований. Кроме того, преподаватели постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки, посещая тренинги и обучающие курсы.

Также "Оптима" разработала большой выбор курсов для детей и взрослых. Так что учиться можно всей семьей. В частности, здесь действует ИТ-Академия, курсы по творчеству, медиа, финансовой грамотности, программированию и т.д.

Как подготовиться к НМТ-2023

Чтобы узнать больше о дистанционной школе или получить индивидуальную консультацию, воспользуйтесь чат-ботом "Оптимы" или позвоните по телефону: +38 (066) 104-19-19, +38 (067) 104-19-19.

После того, как вы определились со школой, которая поможет устранить пробелы в знаниях, стоит позаботиться о еще нескольких аспектах. Лучше подготовиться к НМТ удастся, соблюдая 5 простых правил.

Шаг №1: Ориентируйтесь на текущую программу

Выпускники школ при подготовке к НМТ-2023 должны ориентироваться на программу ВНО, поскольку она остается в силе и для мультипредметного теста. Все учебники и курсы подготовки к ВНО также составлены по темам и требованиям, указанным в этой программе.

По каким программам украдаются тесты НМТ:

Задания национального мультипредметного теста (НМТ) заключаются по программам внешнего независимого оценивания. Найти их можно по ссылкам:

Шаг №2: Делайте интервальные повторения

Вы не сможете изучить конкретную тему одномоментно. Мозг должен распознать ее как важную информацию. Поэтому для этого нужно время от времени возвращаться к предыдущим материалам и повторять их.



Записывайте самое важное / Фото Unsplash

Шаг №3: Систематизируйте материал в таблицах и схемах

При подготовке к НМТ одним из лучших решений будет дополнительное использование таблиц или схем. Зрительная систематизация усилит зрительную память, а вы сможете легче запомнить сложную информацию.

Шаг №4: Выполняйте много тестов

Очень важно, чтобы вы научились применять полученные знания на практике. Поэтому старайтесь выполнять тесты по каждой теме. В этом идеально помогут задачи прошлых лет – архив таких задач вы можете найти на сайте УЦОКО.

Кроме того, вам нужно научиться быстро переключаться. Ведь НМТ предусматривает сразу задание по нескольким предметам. К примеру, вы можете открыть три вкладки с тестами по трем предметам и выполнять их поочередно (по 30 вопросов по каждому тесту). Так ваш мозг привыкнет к сочетанию дисциплин, а вы не потеряетесь на самом тесте.

Шаг №5: Достаточно спите и отдыхайте

Да, в реалиях войны не все могут достаточно отдохнуть и поспать. Однако для того чтобы хорошо подготовиться к НМТ, вам действительно нужно больше времени на перезагрузку. Ведь сколько бы вы ни учились, нейронные сети строятся именно тогда, когда мы спим и отвлекаемся на что-то другое – спорт, прогулки, фильмы и т.д. Поэтому не забывайте делать перерывы и старайтесь спать не менее 8 часов.

НМТ – важный тест для выпускников, от которого будет зависеть поступление в вуз. Поэтому школьникам не стоит медлить, а взять судьбу в свои руки и начинать качественно и системно готовиться к нему.