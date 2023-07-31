Какие условия и сроки поступления на дневную и заочную формы обучения на бакалавриат 2023

В Украине продолжается вступительная кампания 2023 года. Абитуриенты еще могут подавать заявления в вузы и колледжи.

Прием заявлений и документов от поступающих стартовал 19 июля. Заканчивается регистрация заявлений в 18.00 31 июля.

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Как происходит поступление на дневную форму обучения

Формирование рейтинговых списков поступающих и предоставление рекомендаций к зачислению и обнародованию списка рекомендованных с уведомлением о получении или неполучении ими права учиться на бюджете осуществляется не позднее 5 августа.

Поступившие рекомендации должны выполнить требования к зачислению на бюджетные места до 18:00 8 августа. Зачисление поступающих на обучение в бюджет происходит не позднее 10 августа. Перевод на вакантные бюджетные места – не позднее 18 августа.

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Как происходит поступление на другие формы обучения

Сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение по другим (кроме дневного) форм получения образования (в частности, заочной) не отличаются от сроков приема документов на дневную форму обучения.

Сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на контракт определяют правила приема соответствующего учебного заведения.

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Учреждения в своих Правилах приема могут предусмотреть одну или несколько очередных сессий регистрации заявлений поступающих. При этом первая из них начинается не ранее 1 сентября.

Зачисление производится не позднее 15 дней после завершения очередной сессии приема заявлений и документов, в течение которых проводится конкурсный отбор, но не позднее 30 ноября 2023 года.