Как поступить в университет Польши на бюджет

Украинцы могут получать высшее образование за рубежом на бесплатной основе. Но для этого нужно знать иностранный язык на высоком уровне.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина. Среди стран, где можно учиться бесплатно в вузе, есть Польша.

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Как поступить в польский вуз

Чтобы иметь шанс поступить в вуз Польши, украинцы должны владеть польским на уровне С1, чтобы учиться на бесплатной основе. Языковые знания надо подтвердить Государственным сертификатом. Из документов нужно иметь карту поляка, вид на жительство (Karta stałego pobytu) или PESEL UKR.

Поступление происходит на конкурсной основе, но не все университеты имеют бесплатную форму обучения.

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Где можно учиться бесплатно

Бесплатная форма обучения есть в таких польских вузах:

Вроцлавской политехнике;

Ягеллонском университете;

Краковском государственном экономическом университете;

Государственном университете "Люблинская политехника";

Государственном университете Марии Кюри-Склодовской;

Варшавском университете экономики.

К слову, большинство государственных вузов Польши требует от украинцев результаты НМТ. Однако есть ряд частных учебных заведений, куда можно поступить без этого теста.

Стоимость обучения в польских университетах на платной форме колеблется от 4 до 72 тысяч злотых.