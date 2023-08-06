Украинцы могут поступить в польский вуз и получать образование на родном языке

Почти полмиллиона украинских детей из-за полномасштабного вторжения России уехали в Польшу. В соседней стране дети также имеют возможность учиться на родном языке.

Бесплатно на украинском языке в Польше могут учиться и студенты в местных университетах. В частности, в Варшаве недавно запустили образовательный проект для детей беженцев.

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Украинцы могут поступать в польские вузы

Так, дети в соответствии с программой в столице Польши могут получать образование на родном языке. В центре учится более 2 сотен учеников – с 1 до 11 класса. Учеба безвозмездна – за средства фонда "Польский центр международной помощи".

Могут получать образование на родном языке в Польше и украинские студенты. Так, Варшавский университет осуществляет набор для абитуриентов из Украины. Чтобы поступить в польский вуз, нужно подать результаты НМТ и аттестат, а также пройти собеседование. Утраченные документы не станут препятствием на пути.

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К слову, после 24 февраля 2022 года украинских студентов в вузе увеличилось втрое. В прошлом году в Варшавский университет поступило 350 наших земляков. Там они учатся на польском, однако в программе есть предметы об Украине и родном языке.

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