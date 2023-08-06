Бесплатно на украинском языке в Польше могут учиться и студенты в местных университетах. В частности, в Варшаве недавно запустили образовательный проект для детей беженцев.
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Украинцы могут поступать в польские вузы
Так, дети в соответствии с программой в столице Польши могут получать образование на родном языке. В центре учится более 2 сотен учеников – с 1 до 11 класса. Учеба безвозмездна – за средства фонда "Польский центр международной помощи".
Могут получать образование на родном языке в Польше и украинские студенты. Так, Варшавский университет осуществляет набор для абитуриентов из Украины. Чтобы поступить в польский вуз, нужно подать результаты НМТ и аттестат, а также пройти собеседование. Утраченные документы не станут препятствием на пути.
К слову, после 24 февраля 2022 года украинских студентов в вузе увеличилось втрое. В прошлом году в Варшавский университет поступило 350 наших земляков. Там они учатся на польском, однако в программе есть предметы об Украине и родном языке.
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Вступительная кампания – 2023 в Украине: коротко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.