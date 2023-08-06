Безкоштовно українською мовою у Польщі мають змогу вчитися і студенти у місцевих університетах. Зокрема, у Варшаві не так давно запустили освітній проєкт для дітей біженців.
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Українці можуть вступати у польські виші
Так, діти відповідно до програми у столиці Польщі можуть здобувати освіту рідною мовою. У центрі вчиться понад 2 сотні учнів – з 1 до 11 класу. Навчання безоплатне – за кошти фундації "Польський центр міжнародної допомоги".
Можуть здобувати освіту рідною мовою у Польщі і українські студенти. Так, Варшавський університет здійснює набір для абітурієнтів з України. Аби вступити до польського вишу, треба подати результати НМТ та атестат, а також пройти співбесіду. Втрачені документи не стануть перешкодою на шляху.
До слова, після 24 лютого 2022 року українських студентів у виші побільшало втричі. Торік до Варшавського університету вступило 350 наших краян. Там вони навчаються польською, проте у програмі є предмети про Україну й рідною мовою.
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Вступна кампанія – 2023 в Україні: коротко
- У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація почалася 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.